В Петербурге 30 сентября начали периодическое протапливание домов

Смольный запустил периодическое протапливание перед отопительным сезоном.

В Петербурге 30 сентября началось периодическое протапливание. Переходный этап предшествует полноценному отопительному сезону и необходим для постепенного запуска систем теплоснабжения и проверки их готовности.

В этот период тепло поэтапно подают на источники теплоснабжения, после чего управляющие организации подключают системы теплопотребления в многоквартирных домах. В первую очередь отопление получают социальные учреждения, включая школы, детские сады, поликлиники и больницы.

Подача тепла в жилые дома не происходит одновременно. Специалисты постепенно увеличивают давление и температуру в магистралях, чтобы снизить риск гидравлических ударов и повреждений труб. Кроме того, после запуска системы в стояках могут образовываться воздушные пробки. Они препятствуют циркуляции воды, поэтому специалистам приходится обходить дома и удалять воздух из системы.

В связи с этим в период периодического протапливания батареи в отдельных квартирах могут оставаться едва теплыми или холодными. В городских службах отмечают, что на этом этапе постоянное отопление многоквартирных домов еще не обеспечивается, поэтому отсутствие горячих батарей само по себе не считается нарушением.

Полноценный отопительный сезон по общему правилу начинается, когда среднесуточная температура воздуха в течение 5 суток подряд держится ниже +8 градусов. При этом городские власти могут принять решение о более раннем запуске отопления с учетом прогноза погоды и обращений жителей. Если после стабилизации параметров теплоснабжения отдельный стояк остается холодным, жильцы могут обратиться в управляющую организацию или аварийно-диспетчерскую службу. Контакты УК обычно указаны в квитанциях. Продолжительность периодического протапливания также влияет на подготовку внутридомовых систем. По данным Жилищного комитета, более трети жалоб на проблемы с отоплением приходится на первые 3 недели отопительного периода. Осенью 2025 года на предварительный этап отвели 8 дней, а годом ранее он продолжался около 2 недель.

Специалисты отмечают, что дополнительное время позволяет провести регулировку внутридомовых сетей, сбалансировать системы и удалить воздух из верхних точек. Поэтому ранее в Петербурге предлагали установить минимальную продолжительность периодического протапливания не менее 2 недель.

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Фото: pxhere.com