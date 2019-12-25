В четырех бюджетных учреждениях Кронштадта внедрили "цифровое" отопление

В них установлена система SmartHeat – это цифровая платформа управления теплопотреблением зданий.

В четырех учреждениях Кронштадта, впервые в бюджетной сфере Петербурга, внедрили инновационные технологии регулирования отопления. В них установлена система SmartHeat – это цифровая платформа управления теплопотреблением зданий. Об этом рассказали в Смольном 6 ноября.

Модернизация тепловых пунктов с установкой SmartHeat была проведена в двух корпусах детского сада №18, детсаду №17 и в Морской библиотеке.

Применение современных энергоэффективных технологий позволяет бюджетным учреждениям снижать расходы на отопление в среднем на 10-25%. Эффект не ограничивается экономией – такие решения улучшают внутренний климат в зданиях, создают более комфортные условия для учебы и работы, положительно влияют на самочувствие детей и педагогов. Александр Беглов, губернатор

Система SmartHeat отслеживает температуру в помещениях, выявляет проблемные зоны, а также автоматически корректирует работу оборудования.

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Фото: Piter.TV (носит иллюстративный характер)