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В четырех бюджетных учреждениях Кронштадта внедрили "цифровое" отопление
Сегодня, 12:43
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В четырех бюджетных учреждениях Кронштадта внедрили "цифровое" отопление

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В них установлена система SmartHeat – это цифровая платформа управления теплопотреблением зданий.

В четырех учреждениях Кронштадта, впервые в бюджетной сфере Петербурга, внедрили инновационные технологии регулирования отопления. В них установлена система SmartHeat – это цифровая платформа управления теплопотреблением зданий. Об этом рассказали в Смольном 6 ноября. 

Модернизация тепловых пунктов с установкой SmartHeat была проведена в двух корпусах детского сада №18, детсаду №17 и в Морской библиотеке. 

Применение современных энергоэффективных технологий позволяет бюджетным учреждениям снижать расходы на отопление в среднем на 10-25%. Эффект не ограничивается экономией – такие решения улучшают внутренний климат в зданиях, создают более комфортные условия для учебы и работы, положительно влияют на самочувствие детей и педагогов.

Александр Беглов, губернатор 

Система SmartHeat отслеживает температуру в помещениях, выявляет проблемные зоны, а также автоматически корректирует работу оборудования. 

Ранее на Piter.TV: жителям Ленобласти объяснили, как уменьшить платежи за тепло. 

Фото: Piter.TV (носит иллюстративный характер) 

Теги: кронштадт, отопление
Категории: Новости СПб, Картина дня, Лента новостей,

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