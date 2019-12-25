В Ленинградской области средняя цена литра оказалась выше и достигла 75,91 рубля.

Бензин в Петербурге за неделю с 17 по 23 ноября подорожал на 0,2 %. В Ленинградской области средняя стоимость литра достигла 75,91 рубля. Данные о потребительских ценах на нефтепродукты опубликовал Росстат.

В Северной столице литр бензина в среднем стоил 74,04 рубля. Цена АИ-92 составила 68,63 рубля, АИ-95 — 74,28 рубля, АИ-98 и выше — 101,73 рубля. Дизельное топливо продавали в среднем по 84,24 рубля за литр.

В Ленинградской области стоимость бензина оказалась выше. Средняя цена литра достигла 75,91 рубля. За АИ-92 автомобилисты платили 70,74 рубля, за АИ-95 — 77,25 рубля, за АИ-98 и выше — 102,19 рубля. Дизельное топливо стоило 83,21 рубля.

По России в целом бензин за неделю подорожал на 0,52 %, до 74,41 рубля за литр. Дизель прибавил в цене 0,78 %, его средняя стоимость составила 87,73 рубля. С начала 2026 года автомобильное топливо подорожало на 15,44 %.

Ранее губернатор Александр Дрозденко назвал причины дефицита бензина.

Фото: Piter.TV