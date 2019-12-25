Донатас Шкарнулис пояснил, что не наблюдает внешней угрозы со стороны России.

Вновь назначенный начальник Службы охраны государственной границы при правоохранительных органах Литвы Донатас Шкарнулис не видит оснований для закрытия границы с Россией. Соответствующее заявление местный представитель сделал в эфире национального телевидения LRT.

В настоящее время, на мой взгляд, нет оснований, нет таких ситуаций, которые требовали бы закрытия границы. Донатас Шкарнулис, глава Службы охраны госграницы Литвы

Гость программы добавил, что в любом случае охрана границы, в том числе с Белоруссией и Калининградской областью России, требует от Вильнюса усиленного внимания. Донатас Шкарнулис напомнил, что на помощь пограничникам сейчас призвана армия. Военнослужащие привлечены к охране границы с октября 2026 года, а мандат продлевался до конца ноября. Военные Литвы вошли в состав мобильных патрулей, а также мобильных постов наблюдения.

Советник президента Литвы Матуленис призвал не раздражать Россию.

Фото: Piter.tv