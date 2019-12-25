С травмами в городские больницы попали 13 человек.

За прошедшие сутки, 26 ноября 2026 года, на дорогах двух регионов зафиксировали 363 ДТП. Статистику по происшествиям на дороге привела Госавтоинспекция Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

В Северной столице произошло 279 аварий, в Ленинградской области — 84. В Петербурге в 13 ДТП были пострадавшие. С травмами в городские больницы попали 13 человек, в том числе двое детей. Обошлось без погибших.

В Ленобласти зафиксировали 7 аварий с пострадавшими. Ранения получили 7 человек, один из них — ребенок. Также сообщается, что погибли два человека.

Суммарно за сутки в двух регионах в ДТП с пострадавшими травмированы 20 человек. Текущая обстановка на дорогах осложняется зимними погодными условиями — на трассах возможен гололед, а видимость нередко снижается из‑за осадков и короткого светового дня.

Госавтоинспекция призывает водителей соблюдать скоростной режим, держать безопасную дистанцию и быть предельно внимательными при совершении маневров.

Ранее мы сообщали, что пять человек пострадали в массовом ДТП на Красносельском шоссе.

Фото: Комитет правопорядка и безопасности Ленобласти