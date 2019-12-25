Ведомство работает с другими профильными службами.

Прокуратура Петербурга взяла на контроль соблюдение прав граждан в связи с атакой беспилотных летательных аппаратов ВСУ. Об этом сообщила пресс-служба надзорного ведомства.

Как отметили в прокуратуре, обеспечено взаимодействие со всеми ведомствами, личный контроль за ситуацией на местах осуществляют прокуроры районов.

Во время ночной атаки 27 ноября силы ПВО сбили над Ленинградской областью и Петербургом 45 БПЛА. Всего в сторону Северной столицы летело 55 дронов, из них 10 ликвидировали в небе над Новгородской областью.

Ранее стало известно, что в результате попадания БПЛА противника произошло повреждение нескольких автомобилей и многоэтажного жилого дома на улице Лидии Зверевой. Кроме того, после падения обломков пострадала женщина.

Фото: Piter.TV