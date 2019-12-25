Глава США напомнил о сделке с Финляндией.

Американский президент-республиканец Дональд Трамп заявил, что считает посмешищем наличие у вашингтонской администрации лишь одного ледокола против 48, которыми обладает Россия. Соответствующий комментарий лидер Белого дома сделал в ходе официального мероприятия, в рамках которого он по телефону поздравил военнослужащих с Днем благодарения.

У нас не было ни одного нового ледокола за последние 50 лет. У вас лишь один ледокол, это посмешище. У России их 48. Дональд Трамп, глава США

Глава США пояснил, что отдал приказ заказать для страны 14 ледоколов, строительство которых будет осуществляться совместно с Финляндией. "Дональд Трамп считает, что эти корабли будут прекрасными. Они начнут прибывать на территорию страны через полтора года.

Трамп заявил, что не знает, приедет ли Путин на саммит G20 в Майами.

Фото: Белый дом