Злоумышленников заключили под стражу.

Следственная служба УФСБ России по Петербургу и Ленинградской области возбудила уголовные дела по ч. 2 ст. 205.2 УК РФ (публичное оправдание террористической деятельности, совершенное с использованием интернета) в отношении двоих мужчин 1985 и 1998 годов рождения.

По предварительным данным, подозреваемые состояли в чатах антироссийской направленности в мессенджере Telegram. Там они разместили комментарии, в которых оправдали террористическую деятельность спецслужб Украины и призвали к ее осуществлению в нашей стране. В частности, речь идет об убийстве военнослужащих.

Злоумышленников задержали и заключили под стражу. Продолжается дальнейший комплекс следственных действий и оперативно-разыскных мероприятий.

Ранее мы рассказывали о том, что обвиняемый в финансировании террористической организации заключен под стражу в Ленобласти.

Видео: пресс-служба УФСБ России по Петербургу и Ленобласти