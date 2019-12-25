К награждению нагрудным знаком и получению премии представлены 44 человека.

В Петербурге отметят наградами и премиями лучших работников физической культуры и спорта. Соответствующее постановление "О награждении наградой правительства Петербурга – нагрудным знаком "За заслуги в развитии физкультуры и спорта Петербурга" и присуждении премии правительства Петербурга "За вклад в развитие физической культуры и спорта Петербурга" в 2026 году" подписал губернатор Александр Беглов, сообщили 27 ноября в Смольном.

К награждению нагрудным знаком и получению премии представлены 44 человека. Это тренеры спортивных школ, руководители и специалисты учреждений физической культуры и спорта.

Ранее мы рассказывали о том, что молодых ученых Петербурга наградили на Неделе науки и образования. Объем грантов, премий, стипендий и субсидий увеличили вдвое.

Фото: Piter.TV