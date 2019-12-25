Обломки БПЛА упали в Приморском и Выборгском районах.

Силы противовоздушной обороны отразили в небе над Санкт-Петербургом и Ленобластью атаку Вооруженных сил Украины. В сторону Северной столицы летело 55 БПЛА, из них 10 сбили над Новгородской областью. Еще 45 – над Ленинградской областью и Петербургом, сообщила пресс-служба Смольного.

Обломки БПЛА упали в Приморском и Выборгском районах. В многоэтажном доме на ул. Лидии Зверевой повреждение получили фасад здания и остекление. Жильцов двух подъездов временно разместили в школе № 575. Им оказывают необходимая помощь.

В Приморском и Выборгском районах также повреждены остекление и несколько автомобилей. На местах ЧП работают экстренные службы.

На территории Петербурга ночью 27 ноября действовала угроза атаки беспилотных летательных аппаратов. Также в аэропорту Пулково вводили ограничения на прием и выпуск самолетов.

Фото: Magnific (носит иллюстративный характер)