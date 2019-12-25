Действие предыдущего аналогичного запрета, начавшееся в июне 2026 года, заканчивается 30 ноября 2026 года.

Федеральное правительство ввело новый временный запрет на вывоз с российской территории топлива для реактивных двигателей. Такая ограничительная мера будет действовать стране до 31 марта 2027 года. Соответствующее заявление общественности через социальные сети сделали представители прес-службы кабинета министров.

"Правительство продолжает работу по поддержанию надежного и бесперебойного обеспечения внутреннего рынка топливом. Подписано постановление о запрете экспорта топлива для реактивных двигателей, в том числе приобретенного на биржевых торгах. Ограничение будет действовать с 1 декабря 2026 года до 31 марта 2027 года включительно. пресс-служба кабмина РФ

Напомним, что действие текущего аналогичного запрета началось в июне 2026 года. Оно заканчивается 30 ноября 2026 года. Известно, что новые ограничения не будут касаться отдельных ситуаций, в том числе поставок авиационного керосина в рамках заключенных международных межправительственных соглашений. Чиновники пояснили, что обновленный документ принят ради поддержания стабильной ситуации на внутреннем топливном рынке. Сейчас в России также действуют временные ограничения на вывоз ряда других видов топлива, в том числе дизельного.

Два танкера с дизелем и керосином вышли из Кореи на Дальний Восток.

Фото: Piter.tv