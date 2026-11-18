Кабинет министров раскрыл статистику по удовлетворению родителями летнего отдыха для их детей.

Санкт-Петербург вошёл в число лидеров рейтинга российских регионов по комплексному охвату сферы отдыха детей и их оздоровления. Соответствующими сведениями поделились местные журналисты из газеты "Петербургский дневник" со ссылкой на официальный канал федерального правительства в национальном мессенджере "Макс". Чиновники пояснили, что летом на территории Северной столицы работали более 40 тысяч детских лагерей. Там успешно отдохнули почти шесть миллионов гостей, в том числе почти 1,4 миллиона из числа тех несовершеннолетних лиц, которые оказались в трудной жизненной ситуации. Родители оценили отдых детей на 4,61 из пяти баллов, согласно опросу на едином портале "Госуслуги".

Вице-премьер страны поручил министерству по цифровому развитию совместно с министерством по просвещению к лету 2027 года обеспечить возможность родителям записывать ребёнка в лагерь через "Госуслуги" в любом регионе страны.

Добавим, что среди лидеров рейтинга, кроме Санкт-Петербурга, также были названы Чукотский автономный округ, Ставропольский край, Алтайский край, Краснодарский край, Челябинская и Рязанская области, Башкортостан. Эти субъекты страны выполнили установленные плановые показатели по охвату детей. Благодаря совместным усилиям с Минкультуры, Минобрнауки, Минспорта, Росмолодёжи и "Движения первых" специалисты обеспечили охват досуговыми мероприятиями свыше десяти миллионов детей. В Год единства народов России организовано более 14 тысяч профильных смен с участием 1,3 миллиона детей.

На отпуск летом 2027 рассчитывают 44 процента петербуржцев.

Фото: Piter.tv