Осенняя апатия: врач рассказала, когда пора бить тревогу

Piter.TV пообщался с врачом-терапевтом Екатериной Сластиной и выяснил, в каком случае упадок сил – нормальная адаптация к смене сезона, а когда уже пора обращаться к специалисту.

Каждый замечал, что осенью падает уровень сил и энергии. Световой день становится короче, меняется режим сна и бодрствования. Также мы меньше времени проводим на улице и зачастую снижаем физическую активность. Piter.TV пообщался с врачом-терапевтом Екатериной Сластиной и выяснил, в каком случае упадок сил – нормальная адаптация к смене сезона, а когда уже пора обращаться к специалисту.

Один из причинных факторов ухудшения состояния – уменьшение количества дневного света. Он участвует в синхронизации внутренних биологических часов, регулирующих сон, бодрствовании и во многих физиологических процессах. В практике существует сезонное аффективное расстройство: это не просто осенняя хандра, а вариант депрессивного расстройства с повторяющимся сезонным характером.

Обычно симптомы возникают осенью или зимой и проходят весной, для типичной диагностики такой сезонный рисунок прослеживается как минимум два года. Екатерина Сластина, врач-терапевт

По словам эксперта, постоянную апатию не стоит автоматически списывать на осенний период. Необходимо ориентироваться на длительность симптомов и их влияние на повседневную жизнь.

Если подавленное настроение или потеря интереса и удовольствия сохраняются большую часть дня практически ежедневно не менее двух недель, особенно, если параллельно нарушаются сон, аппетит, концентрация внимания, появляется выраженная усталость, чувство безнадежности, становится трудно работать, заниматься обычными делами, то необходимо обратиться к врачу. Екатерина Сластина, врач-терапевт

Что же действительно помогает пережить осень? Екатерина Сластина советует стараться ежедневно выходить на улицу в светлое время суток, особенно в первой половине дня. Пасмурный уличный свет значительно интенсивнее обычного домашнего освещения. Кроме того, важна регулярная физическая активность: подойдут обычная ходьба, велосипед, плавание и домашняя тренировка. Старайтесь сохранять стабильный режим сна и бодрствования.

Желательно вставать примерно в одно время, в том числе в выходные, не пытаться компенсировать осеннюю сонливость длительным утренним сном и сохранять привычную дневную активность. Екатерина Сластина, врач-терапевт

Помимо этого, поможет принцип, который в психотерапии называется поведенческой активацией. Не ждите, когда сначала появятся силы и настроение, а понемногу возвращайте занятия, приносившие удовольствие. А пытаться лечить хандру витамином D, магнием, адаптогенами или различными препаратами для энергии не рекомендуется.

Пожалуй, самый простой ориентир: если осенью стало немного тяжелее вставать и хочется больше отдыхать, но вы продолжаете работать, общаться и получать удовольствие от жизни, это адаптация. Если ничего не хочется, ничто не радует, сложно выполнять обычные обязанности, состояние держится две недели и дольше – это уже повод обратиться к врачу. Отдельный красный флаг – мысли о смерти, самоповреждении или самоубийстве, ощущение полной безысходности, либо же состояние, при котором человек перестает заботиться о себе. В такой ситуации рекомендуется обратиться как можно скорее к врачу. Екатерина Сластина, врач-терапевт

Фото: Piter.TV