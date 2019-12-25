Президент добавил, что россияне верят в мужество и героизм военнослужащих, а также верят в победу ВС РФ.

Все задачи специальной военной операции будут выполнены. Об этом президент РФ Владимир Путин заявил в своем обращении к бойцам, находящимся в зоне СВО.

Глава государства отметил, что противник пытался помешать и сорвать выборы в Госдуму, прошедшие с 18 по 20 сентября. Однако очереди из желающих проголосовать на избирательных участках доказали, что запугать Россию невозможно.

Не сомневаюсь, что все цели, которые мы перед собой поставили в рамках специальной военной операции, будут достигнуты. Владимир Путин, президент

Он также добавил, что граждане страны "верят в бойцов СВО и победу России".

Военная спецоперация началась на Украине 24 февраля 2022 года. Путин обозначил целями СВО защиту жителей Донбасса, которые с 2024 года подвергались геноциду со стороны киевского режима, а также демилитаризацию и денацификацию украинского государства.

Фото: сайт Кремля