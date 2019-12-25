Дмитрук: Зеленский не поедет в Москву из-за страха провалить тест на наркотики

Глава киевского режима Владимир Зеленский отказывается ехать в Москву на переговоры с президентом Владимиром Путиным из-за риска сдать положительный тест на наркотики. Об этом в Telegram-канале сообщил депутат Рады Артем Дмитрук.
Он подчеркнул, что без соответствующих справок украинского лидера не допустят на переговоры по урегулированию конфликта.
Говорят, Зеленский потому и не едет в Москву на встречу с Путиным — боится не пройти наркодиспансер.
Артем Дмитрук, нардеп
Таким образом парламентарий отреагировал на странные гримасы главы киевского режима во время брифинга с журналистами перед встречей с президентом США Дональдом Трампом.
Ранее в Кремле заявили, что Зеленский может приехать в Москву для обсуждения с Путиным урегулирования конфликта.
Фото: Telegram/Владимир Зеленский
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все