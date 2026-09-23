Суд частично встал на сторону Piter.TV: решение по делу Ратушного изменено

Городской суд пересмотрел дело бывшего полицейского Сергея Ратушного против Piter.TV. Апелляция частично удовлетворила жалобу редакции: суд подтвердил, что Ратушный был фигурантом уголовных дел, но обязал убрать из публикации часть про избиение в пабе. Редакция с этим не согласна и готовит кассацию.

Санкт-Петербургский городской суд рассмотрел апелляционную жалобу Piter.tv по делу Сергея Ратушного и вынес новое решение. Суд подтвердил правомерность ключевого утверждения публикации, что Ратушный являлся фигурантом ряда уголовных дел, в том числе в качестве обвиняемого и подозреваемого. Однако в остальной части суд обязал скорректировать публикацию и убрать ту её часть, которая касается избиения посетителей в пабе "О"Брайенс". Редакция намерена обжаловать решение дальше.

Мы уверены, что будем подавать кассационную жалобу, когда получим полный текст апелляционного определения, и будем до конца защищать как наше право работать в качестве СМИ, так и, мы полагаем, что тем самым мы будем защищать права в целом всех средств массовой информации сообщать важные, социально значимые события. Александр Толстиков, адвокат ООО "Медиа Платформа" (учредитель Piter.TV)

Отметим, публикация до сих пор размещена на официальном сайте Следственного комитета России по Санкт-Петербургу. К Следственному комитету у Ратушного претензий нет — только к СМИ. Теперь напомним предысторию. Всё началось с досудебной претензии Сергея Ратушного к Piter.TV. Экс-полицейский потребовал удалить материал 2018 года о драке в баре "О"Брайенс". Инцидент произошёл 19 ноября 2017 года. Тогда, по данным редакции, мужчина избил бармена и посетителя, а также двух девушек — официантку и администратора. По факту дебоша возбудили уголовное дело по статье 115 УК РФ. Суд первой инстанции признал Ратушного виновным и приговорил к 200 часам исправительных работ. Он подал апелляцию. Апелляционная инстанция подтвердила виновность, но освободила от наказания из-за истечения срока давности. Затем была кассация. Потерпевший отказался от претензий, сотрудник охранной фирмы изменил показания, а экспертиза о повреждении глаза была признана неоднозначной. Прокурор поддержал позицию Ратушного. В результате кассационная инстанция вынесла новое решение: Сергей Ратушный признан невиновным с полной реабилитацией. Однако на этом история не закончилась. Экс-полицейский потребовал удалить публикацию Piter.TV, заявив, что избиения не было. В ходе разбирательства выяснилось: в документах, которые сам Ратушный предоставил в суд, содержатся сведения о его привлечении к ответственности с 1993 года. Речь о делах о краже из квартиры и превышении должностных полномочий. Все они были прекращены по реабилитирующим основаниям, но сам факт их существования, по мнению защиты, остаётся в зоне общественного интереса. Этим летом Василеостровский районный суд полностью удовлетворил требования Ратушного и обязал редакцию удалить материал. Учредитель Piter.TV не согласился и подал апелляционную жалобу. Сегодня городской суд вынес новое решение — частично в пользу СМИ. История продолжается. Редакция готовится к кассации и намерена до конца защищать право СМИ сообщать о социально значимых событиях. А значит, точка в этом споре ещё не поставлена.

Видео: Piter.TV (в материале используются кадры ФОНТАНКА.ру)