Редакция Piter.TV получила досудебную претензию от бывшего полицейского Сергея Ратушного

В адрес редакции Piter.TV поступила досудебная претензия от бывшего сотрудника правоохранительных органов Сергея Ратушного. В обращении заявитель требует удалить из архива материал, опубликованный в 2018 году, в котором, по его мнению, содержатся сведения, порочащие честь и достоинство, а также его персональные данные.

Редакция рассмотрела претензию и считает необходимым разъяснить свою позицию.

Фамилия, имя и должность Сергея Ратушного, указанные в публикации, были взяты из открытых официальных источников — сообщений Объединённой пресс-службы судов Санкт-Петербурга, картотеки судов и Следственного комитета Российской Федерации. Эти сведения не относятся к категории персональных данных, защищённых законом, поскольку уже находились в публичном доступе на момент публикации.

Скриншот: постановление Смольнинского суда г. Санкт-Петербурга

Скриншот: поставление Санкт-Петербургского городского суда

Что касается сути материала, в 2018 году в отношении Сергея Ратушного действительно расследовалась уголовное дело, о чём сообщалось в официальных пресс-релизах Следственного комитета. На тот момент информация о расследовании являлась достоверным и подтверждённым фактом. Поздее судом было вынесено решение, которое вступило в силу.

Скришот: Объединенная пресс-служба городских судов Петербурга

Однако апелляционным приговором Выборгского районного суда города Санкт-Петербурга от 24 декабря 2021 года Сергей Ратушный был оправдан, о чём Следственный комитет также сообщил официально.

Редакция считает важным отметить, что материал Piter.TV отражал события и факты, имевшие место на момент публикации. При этом отдельные упоминания о возможных ранее возбужденных делах (за хранение взрывчатки, грабеж и превышение служебных полномочий) не нашли оперативного официального подтверждения на сегодняшний день.

Известно, что ранее аналогичные претензии Сергей Ратушный направлял и в другие СМИ. Так, издание "Фонтанка.ру" пошло на мировое соглашение с заявителем и удалило соответствующие публикации, поскольку не смогло документально подтвердить ряд изложенных в них сведений.

Piter.TV уважает право граждан на защиту чести, достоинства и деловой репутации, а также придерживается принципов достоверности и открытости информации. Редакция готова сотрудничать с заявителем и при необходимости внести уточнения в материалы, если будут представлены соответствующие документы.

Фото: Piter.tv (носит иллюстративный характер)