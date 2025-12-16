Путин утвердил арест имущества релокантов за действия против России

Речь идет о тех, кто совершил административные правонарушения.

У уехавших из России граждан смогут арестовывать имущество за административные правонарушения против интересов страны. Соответствующий закон подписал президент РФ Владимир Путин.

Документ разместили на портале правовой информации. В перечень нарушений отмечены злоупотребление свободой СМИ, распространение экстремистских материалов и нарушения в порядке деятельности иноагентов. Под санкции попали разглашение данных о судьях и отождествление действий руководства СССР и нацистской Германии.

Процедура ареста будет происходить следующим образом: когда суд назначит штраф, это станет поводом для ареста имущества граждан. В первую очередь это коснется их банковских счетов. Если денежных средств будет недостаточно, под арест подпадет их собственность.

Также в судебном процессе будет обязательно участвовать защитник, которого назначат органы юстиции. Кабмин в ближайшее время утвердит порядок определения выплат адвокатам и точные требования к ним.

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