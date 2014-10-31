Педиатрический университет принял семерых детей за сутки

Самая младшая пострадавшая – трехлетняя девочка.

В приемное отделение Педиатрического университета за прошедшие сутки поступили семеро детей с различными травмами. Большая часть происшествий случилась в привычной обстановке – дома, во дворе или на даче, сообщили в петербургском вузе 10 августа.

Самая младшая пострадавшая – трехлетняя девочка, прищемившая мизинец входной дверью в гипермаркете Приморского района. Врачи диагностировали открытый перелом дистальной фаланги, она доставлена во второе хирургическое отделение.

В тот же день в учреждение привезли подростка с открытыми переломами. Парень чинил автомобиль, и на его кисть упал домкрат. Пациент будет лечиться в том же отделении.

Кроме того, еще один юноша, находясь на дачном участке в Ленинградской области, травмировал болгаркой дистальный сегмент большого пальца кисти. Медики зафиксировали травматическую ампутацию.

В Педиатрическом университете работают травматологи и микрохирурги, готовые оказать помощь детям с самыми сложными повреждениями кисти, однако гораздо проще предупредить травму, чем восстанавливать утраченную функцию пальца. Пресс-служба вуза

Ранее мы рассказывали о том, что врачи Педиатрического университета спасли детей, пострадавших в ДТП и после падения с самоката.

Фото: пресс-служба Педиатрического университета