Врачи Педиатрического университета спасли детей, пострадавших в ДТП и после падения с самоката

Одного из них отправили домой, второго госпитализировали в четвертое хирургическое отделение.

В приемное отделение клиники Педиатрического университета обратились пациенты с повреждениями, полученными в результате уличных происшествий. Об этом сообщили в петербургском вузе 30 июля.

Школьник 28 июля пострадал в ДТП: на его ногу наехал грузовик. Родители момент аварии не видели, но ребенок пожаловался на сильную боль в стопе. Перелом костей не выявили, ему диагностировали ушиб голеностопного сустава и ссадины. После оказания помощи мальчика отпустили домой.

А накануне подросток упал с самоката возле станции метро "Московские ворота" и травмировал безымянный палец правой кисти. Медики зафиксировали у юноши закрытый перелом со смещением. В связи с риском неправильного сращения кости и нарушения функции кисти его госпитализировали в четвертое хирургическое отделение.

В Педиатрическом университете работают все необходимые службы для постановки точного диагноза и оказания помощи в полном объеме. Пресс-служба вуза

Ранее мы рассказывали о том, что врачи Педиатрического университета спасают юных пациентов с различными травмами.

Фото: пресс-служба Педиатрического университета