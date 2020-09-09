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Врачи Педиатрического университета спасли детей, пострадавших в ДТП и после падения с самоката
Сегодня, 16:56
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Врачи Педиатрического университета спасли детей, пострадавших в ДТП и после падения с самоката

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Одного из них отправили домой, второго госпитализировали в четвертое хирургическое отделение.

В приемное отделение клиники Педиатрического университета обратились пациенты с повреждениями, полученными в результате уличных происшествий. Об этом сообщили в петербургском вузе 30 июля. 

Школьник 28 июля пострадал в ДТП: на его ногу наехал грузовик. Родители момент аварии не видели, но ребенок пожаловался на сильную боль в стопе. Перелом костей не выявили, ему диагностировали ушиб голеностопного сустава и ссадины. После оказания помощи мальчика отпустили домой. 

А накануне подросток упал с самоката возле станции метро "Московские ворота" и травмировал безымянный палец правой кисти. Медики зафиксировали у юноши закрытый перелом со смещением. В связи с риском неправильного сращения кости и нарушения функции кисти его госпитализировали в четвертое хирургическое отделение. 

В Педиатрическом университете работают все необходимые службы для постановки точного диагноза и оказания помощи в полном объеме.

Пресс-служба вуза 

Ранее мы рассказывали о том, что врачи Педиатрического университета спасают юных пациентов с различными травмами. 

Фото: пресс-служба Педиатрического университета 

Теги: дети, педиатрический университет
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, ДТП,

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