В Гатчинском округе мужчина погиб под колесами электрички

Машинист подал звуковые сигналы и применил экстренное торможение, но наезда избежать не получилось.

В Петербурге транспортные полицейские проводят проверку по факту смертельного травмирования мужчины на железной дороге, рассказали в УТ МВД России по СЗФО 30 июля.

В дежурную часть поступило сообщение о том, что на 50-м километре перегона Вырица — Семрино электропоезд сбил человека. Местный житель 35 лет переходил пути в неположенном месте. Машинист подал звуковые сигналы и применил экстренное торможение, но наезда избежать не получилось. Пострадавший скончался.

Все обстоятельства и причины случившегося устанавливаются правоохранителями.

Основной причиной травмирования на объектах железнодорожного транспорта является нарушение правил безопасности при нахождении в зоне движения поезда. Будьте осторожны! Берегите свою жизнь и здоровье! Транспортная полиция

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Фото: Piter.TV