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В Гатчинском округе мужчина погиб под колесами электрички
Сегодня, 17:09
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В Гатчинском округе мужчина погиб под колесами электрички

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Машинист подал звуковые сигналы и применил экстренное торможение, но наезда избежать не получилось.

В Петербурге транспортные полицейские проводят проверку по факту смертельного травмирования мужчины на железной дороге, рассказали в УТ МВД России по СЗФО 30 июля. 

В дежурную часть поступило сообщение о том, что на 50-м километре перегона Вырица — Семрино электропоезд сбил человека. Местный житель 35 лет переходил пути в неположенном месте. Машинист подал звуковые сигналы и применил экстренное торможение, но наезда избежать не получилось. Пострадавший скончался. 

Все обстоятельства и причины случившегося устанавливаются правоохранителями. 

Основной причиной травмирования на объектах железнодорожного транспорта является нарушение правил безопасности при нахождении в зоне движения поезда. Будьте осторожны! Берегите свою жизнь и здоровье! 

Транспортная полиция 

Ранее на Piter.TV: электричка насмерть сбила женщину на перегоне Рощино — Каннельярви. 

Фото: Piter.TV 

Теги: ленобласть, происшествия
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, Новости Ленинградской области,

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