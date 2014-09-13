Ограбивший цветочный магазин петербуржец заключен под стражу

Срок меры – по 13 октября.

Красногвардейский районный суд Петербурга вынес постановление об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении местного жителя по п. "г" ч. 2 ст. 161 УК РФ.

Как рассказали в объединенной пресс-службе городских судов 19 августа, мужчина поругался с женой, находясь в состоянии алкогольного опьянения. Чтобы загладить вину перед ней, фигурант решил сходить за цветами. В результате он ограбил магазин на проспекте Наставников, забрав букет за 6,5 тыс. рублей и применив насилие к флористке.

Против меры обвиняемый возражал. Ранее его уже привлекали к ответственности за незаконный оборот наркотиков и кражу. Срок меры – по 13 октября.

Ранее на Piter.TV: рецидивист обокрал посетителя общепита в центре Петербурга.

Фото: Piter.TV