За неделю из Петербурга вывезли 27 кубометров отходов и 70 тонн опасного мусора

В Петербурге за неделю собрали более 70 тонн отходов для безопасной утилизации.

За неделю петербургские экологические службы получили 443 сообщения от жителей по вопросам экологической безопасности. Специалисты вывезли с территории города 27 кубометров отходов, а еще 70,7 тонны опасных материалов собрали для дальнейшей утилизации и обезвреживания.

Аварийная служба ГБУ "Экострой" за этот период совершила 28 выездов. Большая часть обращений касалась возможного загрязнения ртутью. Кроме того, специалисты выезжали на сообщение о разливе нефтепродуктов. В результате было собрано 30 кг нефтесодержащих и 0,5 кг ртутьсодержащих отходов.

Сотрудники СПб ГКУ "ПИЛАРН" вместе с судами находились в постоянной готовности и проверили 6 сообщений о возможных нефтеразливах. В акватории реки Екатерингофки специалисты обработали участок активной пеной. На остальных проверенных территориях признаков загрязнения не выявили.

В рамках системы приема опасных отходов на утилизацию и обезвреживание отправили 64,7 тонны автомобильных шин, 1,5 тонны батареек и малогабаритных аккумуляторов, 1,7 тонны бытовой и электронной техники, 1,3 тонны бытовой химии и химических отходов. Также специалисты собрали 572 кг отработанных масел, 382 кг люминесцентных ламп, 319 кг лекарственных препаратов, 28 кг ртути и предметов, загрязненных этим веществом.

Ранее мы рассказывали о том, что Роспотребнадзор вынес предостережение администрации Выборгского района из-за скопления мусора у станции Озерки.

Фото: Комитет по природопользованию, охране окружающей среды и обеспечению экологической безопасности

