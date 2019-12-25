Роспотребнадзор вынес предостережение администрации Выборгского района из-за скопления мусора у станции Озерки

Межрегиональное управление Роспотребнадзора по Петербургу и Ленобласти направило официальное предостережение главе администрации Выборгского района Виктору Полунину.
Основанием для надзорной меры послужила несанкционированная свалка бытовых отходов, образовавшаяся в районе пешеходного перехода между железнодорожной станцией Озерки и Большой Озерной улицей.
Сведения о принятом решении размещены на портале Генеральной прокуратуры РФ. Ведомство потребовало от районной администрации не только ликвидировать скопившийся мусор, но и разработать комплекс мер для недопущения подобных ситуаций в дальнейшем.
Ранее мы сообщили о том, что Роспотребнадзор по Петербургу предупредил о риске заразиться ВИЧ и гепатитами в салонах красоты.
Фото: Magnific (jcomp)
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