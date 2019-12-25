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Сотрудники ГАТИ проконтролируют ход месячника по благоустройству в Петербурге
Сегодня, 16:48
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Сотрудники ГАТИ проконтролируют ход месячника по благоустройству в Петербурге

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Впервые в истории задачи на уборку поставят в цифровом формате.

В Петербурге сотрудники Государственной административно-технической инспекции усилят контроль территорий в осенний месячник по благоустройству. Всего планируется проверить более 17 тыс. детских и спортивных площадок. 

Ответственные осмотрят оборудование, уберут мусор и листву, устранят граффити и загрузят фотографии результата в городскую систему. Впервые в истории задачи на уборку поставят в цифровом формате. 

Кроме того, отмечается, что с началом листопада жилищные агентства будут убирать дворы почти в 2 тыс. кварталах, также приведут в порядок около 5 тыс. нежилых зданий. За состоянием объектов проследят с помощью 80 тыс. камер с искусственным интеллектом. 

Ранее мы рассказывали о том, что на пересечении Загородного проспекта и Верейской улицы открыли новый сквер. 

Фото: Piter.TV 

Теги: гати, месячник по благоустройству
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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