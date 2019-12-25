Сотрудники ГАТИ проконтролируют ход месячника по благоустройству в Петербурге

Впервые в истории задачи на уборку поставят в цифровом формате.

В Петербурге сотрудники Государственной административно-технической инспекции усилят контроль территорий в осенний месячник по благоустройству. Всего планируется проверить более 17 тыс. детских и спортивных площадок.

Ответственные осмотрят оборудование, уберут мусор и листву, устранят граффити и загрузят фотографии результата в городскую систему. Впервые в истории задачи на уборку поставят в цифровом формате.

Кроме того, отмечается, что с началом листопада жилищные агентства будут убирать дворы почти в 2 тыс. кварталах, также приведут в порядок около 5 тыс. нежилых зданий. За состоянием объектов проследят с помощью 80 тыс. камер с искусственным интеллектом.

Ранее мы рассказывали о том, что на пересечении Загородного проспекта и Верейской улицы открыли новый сквер.

Фото: Piter.TV