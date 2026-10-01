Нетрезвый мужчина с голым торсом попытался проникнуть в школу Выборгского района

Гражданин подошел к запасному выходу и начал дергать ручку двери.

Росгвардейцы задержали в Выборгском районе нетрезвого мужчину, который попытался попасть в учебное заведение. Об этом рассказали в ГУ Росгвардии по Петербургу и Ленобласти.

Сотрудники школы в Учебном переулке заметили утром 30 сентября, как на территорию проник неизвестный с голым торсом. Гражданин подошел к запасному выходу и начал дергать ручку двери. На замечания он не реагировал, поэтому персонал воспользовался кнопкой тревожной сигнализации.

Злоумышленник надел футболку, когда увидел вневедомственную охрану. В результате 41-летнего нарушителя с признаками наркотического опьянения увезли в 36-й отдел полиции.

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Видео, фото: пресс-служба Росгвардии