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Нетрезвый мужчина с голым торсом попытался проникнуть в школу Выборгского района

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Гражданин подошел к запасному выходу и начал дергать ручку двери.

Росгвардейцы задержали в Выборгском районе нетрезвого мужчину, который попытался попасть в учебное заведение. Об этом рассказали в ГУ Росгвардии по Петербургу и Ленобласти. 

Сотрудники школы в Учебном переулке заметили утром 30 сентября, как на территорию проник неизвестный с голым торсом. Гражданин подошел к запасному выходу и начал дергать ручку двери. На замечания он не реагировал, поэтому персонал воспользовался кнопкой тревожной сигнализации. 

Злоумышленник надел футболку, когда увидел вневедомственную охрану. В результате 41-летнего нарушителя с признаками наркотического опьянения увезли в 36-й отдел полиции. 

Ранее на Piter.TV: рецидивист обокрал юного посетителя спорткомплекса на Перекопской улице. 

Видео, фото: пресс-служба Росгвардии 

Теги: выборгский район, росгвардия
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости СПб,

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