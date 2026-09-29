Пьяный петербуржец упал в Неву с теплохода

В воде между Дворцовым и Троицким мостами был обнаружен тонущий человек.

Сотрудники Росгвардии по Северо-Западному федеральному округу оказали помощь нетрезвому мужчине, который упал в Неву с теплохода в Петербурге.

Ночью 28 сентября вневедомственная охрана патрулировала акваторию реки во время разводки переправ. В воде между Дворцовым и Троицким мостами был обнаружен тонущий человек. Его подняли на борт служебного катера. Также на причал на Дворцовой набережной вызвали скорую медицинскую помощь.

По словам пострадавшего, он упал в Неву, находясь в состоянии сильного алкогольного опьянения.

Ранее на Piter.TV: в поселке Рощино утонул пожилой рыбак. Тело пенсионера обнаружили в реке Широкая сотрудники поисково-спасательного подразделения ведомства "Берег".

Видео: пресс-служба Росгвардии по СЗФО