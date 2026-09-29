  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 15:32
184
sashshsas Код плеера Добавить в Яндекс.Новости

Пьяный петербуржец упал в Неву с теплохода

0 0

В воде между Дворцовым и Троицким мостами был обнаружен тонущий человек.

Сотрудники Росгвардии по Северо-Западному федеральному округу оказали помощь нетрезвому мужчине, который упал в Неву с теплохода в Петербурге. 

Ночью 28 сентября вневедомственная охрана патрулировала акваторию реки во время разводки переправ. В воде между Дворцовым и Троицким мостами был обнаружен тонущий человек. Его подняли на борт служебного катера. Также на причал на Дворцовой набережной вызвали скорую медицинскую помощь. 

По словам пострадавшего, он упал в Неву, находясь в состоянии сильного алкогольного опьянения. 

Ранее на Piter.TV: в поселке Рощино утонул пожилой рыбак. Тело пенсионера обнаружили в реке Широкая сотрудники поисково-спасательного подразделения ведомства "Берег". 

Видео: пресс-служба Росгвардии по СЗФО 

Теги: происшествия, росгвардия
Категории: Новости СПб, Происшествия, Лента новостей,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии