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После избиения мигранта на строительном объекте в Петербурге возбуждено уголовное дело
Сегодня, 11:46
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После избиения мигранта на строительном объекте в Петербурге возбуждено уголовное дело

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Предварительно, бригадир избил иностранца за то, что тот проник на охраняемую территорию.

Избиение мигранта в Петроградском районе Петербурга обернулось уголовным делом по ч. 1 ст. 111 УК РФ. Об этом сообщила пресс-служба МВД России. 

В полицию 27 сентября из больницы поступила информация о том, что к ним госпитализировали 36-летнего иностранца с тяжелыми травмами. По словам мужчины, днем ранее на него напали на строительном объекте на проспекте Добролюбова. 

Накануне по подозрению задержали 29-летнего жителя Пензенской области, работающего бригадиром. Предварительно, он избил мигранта за то, что тот проник на охраняемую территорию. Проверочные мероприятия продолжаются. 

Ранее мы рассказывали о том, что мигрант избил и ограбил знакомую из ревности в Петербурге. 

Фото: Piter.TV 

Теги: петроградский район, происшествия
Категории: Новости СПб, Происшествия, Лента новостей,

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