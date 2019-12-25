После избиения мигранта на строительном объекте в Петербурге возбуждено уголовное дело

Предварительно, бригадир избил иностранца за то, что тот проник на охраняемую территорию.

Избиение мигранта в Петроградском районе Петербурга обернулось уголовным делом по ч. 1 ст. 111 УК РФ. Об этом сообщила пресс-служба МВД России.

В полицию 27 сентября из больницы поступила информация о том, что к ним госпитализировали 36-летнего иностранца с тяжелыми травмами. По словам мужчины, днем ранее на него напали на строительном объекте на проспекте Добролюбова.

Накануне по подозрению задержали 29-летнего жителя Пензенской области, работающего бригадиром. Предварительно, он избил мигранта за то, что тот проник на охраняемую территорию. Проверочные мероприятия продолжаются.

Ранее мы рассказывали о том, что мигрант избил и ограбил знакомую из ревности в Петербурге.

Фото: Piter.TV