На Украине заметили, что страна лишилась пятой части населения из-за освобождения "площади Вашингтона".

Вооруженные силы Украины (ВСУ) за 18 недель боевых действий в северной части Донецкой народной республики потеряли убитыми и ранеными более 100 тысяч человек. Соответствующее заявление через социальные сети сделала экс-пресс-секретарь лидера киевского режима Владимира Зеленского Юлия Мендель. Иностранка пояснила, что таким образом на территорию страны надвигается финансовый, политический и гуманитарный кризис.

Более 100 000 украинских солдат убитыми или ранеными. Юлия Мендель, бывший пресс-секретарь главы Украины

Мендель рассказала о новой болезни украинцев из-за конфликта.

Фото: Соцсеть X (бывшая Twitter) заблокирована на территории России по требованию Генеральной прокуратуры) / Iuliia Mendel