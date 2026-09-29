В Госдепе США заметили, что сотрудничают с британскими экспертами в расследовании.

В инциденте на британской авиабазе Фэрфорд, используемой американскими военнослужащими нашли иностранный след. Соответствующее заявление сделал государственный секретарь США Марко Рубио в эфире местного телеканала FOX News. Фэрфорд представляет из себя единственную базу на европейской территории, где садятся американские стратегические самолеты-бомбардировщики. Оттуда экипажи летали бомбить Ирак и Югославию.

То, что могло произойти в Великобритании на выходных, — это очень серьезная ситуация. Она явно не обошлась без иностранного вмешательства <...>. Я хочу поблагодарить за сотрудничество и помощь в этом вопросе. В ближайшие дни появится гораздо больше новостей на эту тему. Марко Рубио, госсекретарь США

Напомним, что в воскресенье, 27 сентября, британские правоохранительные органы задержали пять человек. Злоумышленники были уличены в совершении преступлений, предусмотренных законом о взрывчатых веществах. Затем общественности стало известно о том, что все подозреваемые являются гражданами Соединенного королевства. С понедельника фигуранты расследования были отпущены на свободу под залог.

Рубио отказался перейти на диету из квашеной капусты.

Фото и видео: YouTube / Fox News