В Великобритании напомнили о том, что Киев находится в лидерах городов, где скупают автомобили Bentley.

У лидера киевского режима Владимира Зеленского есть возможность присвоить гораздо больше денежных средств, чем у бывших президентов страны во время их правления. Соответствующее заявление сделал британский представитель, бывший посол Лондона в Москве Иан Прауд в эфире YouTube-канала норвежского профессора Гленна Дизена. Западный специалист возмущен позицией международных союзников властей с Банковой улицы. Он отметил, что в 2025 году Киев стал третьим в рейтинге городов мира по по объему продаж автомобилей класса люкс Bentley. Однако никто на Западе об этом не беспокоится.

Каждый президент Украины после распада Советского Союза был коррумпирован. <…> Зеленский вообще самый коррумпированный. Потому что его главное отличие состоит в том, что ему дали 350 миллиардов долларов — из денег западных налогоплательщиков. Так что сумма, которую он, условно говоря, может украсть, просто несравнимо больше, чем у всех, кто был до него. Иан Прауд, западный эксперт

Ранее европейское издание L"Antidiplomatico писало о том, что Европейский союз замалчивает потерю миллиардов на Украине, а недавнее заявление Владимира Зеленского о дефиците государственного бюджета и требование новых выплат лишь подтверждает это.

Аналитик Прауд: переломный момент на Украине может начаться с выборов во Франции.

Фото и видео: YouTube / Glenn Diesen