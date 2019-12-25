Молодой житель Ленобласти открыл стрельбу на улице Лени Голикова

В отношении мужчины был составлен административный протокол по ч. 1 ст. 20.1 КоАП РФ.

Сотрудники ДПС задержали стрелявшего из аэрозольного пистолета в Кировском районе. В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела, рассказали в ГУ МВД России по Петербургу и Ленинградской области.

Накануне вечером в полицию поступило сообщение о стрельбе на улице Лени Голикова. Возле дома 56 по подозрению поймали 22-летнего жителя дачного поселения "Высота" Ломоносовского района. Он выстрелил в воздух из аэрозольного устройства "Пионер".

В отношении мужчины был составлен административный протокол по ч. 1 ст. 20.1 КоАП РФ. Пусковое устройство изъято.

Ранее на Piter.TV: троих мужчин задержали после стрельбы во дворе дома в Петербурге. Все они находились в состоянии алкогольного опьянения.

Фото: Piter.TV