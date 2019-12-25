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Молодой житель Ленобласти открыл стрельбу на улице Лени Голикова
Сегодня, 11:33
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Молодой житель Ленобласти открыл стрельбу на улице Лени Голикова

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В отношении мужчины был составлен административный протокол по ч. 1 ст. 20.1 КоАП РФ.

Сотрудники ДПС задержали стрелявшего из аэрозольного пистолета в Кировском районе. В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела, рассказали в ГУ МВД России по Петербургу и Ленинградской области. 

Накануне вечером в полицию поступило сообщение о стрельбе на улице Лени Голикова. Возле дома 56 по подозрению поймали 22-летнего жителя дачного поселения "Высота" Ломоносовского района. Он выстрелил в воздух из аэрозольного устройства "Пионер". 

В отношении мужчины был составлен административный протокол по ч. 1 ст. 20.1 КоАП РФ. Пусковое устройство изъято. 

Ранее на Piter.TV: троих мужчин задержали после стрельбы во дворе дома в Петербурге. Все они находились в состоянии алкогольного опьянения. 

Фото: Piter.TV 

Теги: кировский район, стрельба
Категории: Новости СПб, Происшествия, Лента новостей,

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