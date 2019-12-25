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Петербуржца будут судить за смертельное избиение знакомого
Сегодня, 15:23
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Петербуржца будут судить за смертельное избиение знакомого

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Мужчину госпитализировали в медицинское учреждение, где он скончался от полученных травм.

Прокуратура Кировского района Петербурга утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении местного жителя. Ему вменяют ч. 4 ст. 111 УК РФ, сообщили в надзорном ведомстве 10 сентября. 

Следствие утверждает, что в июне фигурант, находясь в квартире на Трамвайном проспекте, во время конфликта со знакомым нанес ему несколько ударов кулаками по жизненно важным органам. В результате потерпевший упал и ударился головой об пол. Мужчину госпитализировали в медицинское учреждение, где он скончался от полученных травм. 

Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

Ранее мы рассказывали о том, что сын зарезал мать и спрятал тело в морозилку на Ленинском проспекте. Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ. 

Фото: Piter.TV 

Теги: кировский район, суд
Категории: Криминальные происшествия, Происшествия, Новости СПб, Лента новостей,

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