В Пулково у пассажира из Швейцарии нашли 122 изделия для ветеринарии

Чемоданы с хирургическими наборами и столиком для грызунов обнаружили в Пулково.

Пулковская таможня пресекла попытку незаконного ввоза в Петербург партии ветеринарного оборудования общей стоимостью более 2,2 млн руб. Нарушение выявили у 40-летнего гражданина Швейцарии, прибывшего в Северную столицу из Шанхая.

Иностранец направился через зеленый коридор, заявив об отсутствии товаров, которые необходимо декларировать. При сканировании багажа таможенники обнаружили в двух чемоданах металлические инструменты.

Во время досмотра выяснилось, что мужчина перевозил 122 изделия ветеринарного назначения. Он пояснил, что оборудование предназначалось для участия в выставке.

Проведенная экспертиза установила, что среди обнаруженных предметов были хирургические наборы, тонометр для животных, система фиксации костей Илизарова, а также стоматологический столик для грызунов. Стоимость всей партии на российском рынке оценивается более чем в 2,2 млн руб.

В отношении гражданина Швейцарии возбудили административное дело по части 1 статьи 16.2 КоАП РФ, предусматривающей ответственность за недекларирование товаров.

Нарушителю может быть назначен штраф в размере до двукратной стоимости незадекларированного оборудования. Также законодательство предусматривает возможность конфискации товаров.

Фото: Пулковская таможня