Застройщики Петербурга обсудили создание комфортной городской среды

Отдельное внимание участники дискуссии уделили социальной инфраструктуре.

Круглый стол к 30‑летию Комитета по строительству провели в рамках XVII Всероссийской конференции "Российский строительный комплекс". Эксперты обсудили, как формировалась комфортная городская среда. Как сообщил портал "Строительный Петербург", также одной из главных тем стало развитие рынка за последние три десятилетия.

Мы видим ретроспективу — это четверть века, и как на протяжении этого периода планомерно были и рост, и падение. И видим так называемые года‑лидеры. Одним из таких стал 2018 год, который отметился рекордным объёмом ввода жилья: тогда в эксплуатацию ввели порядка 4 млн кв. м. Валерий Усков, заместитель председателя Комитета по строительству

Директор по маркетингу LEGENDA Intelligent Development Всеволод Глазунов отметил масштаб проделанной работы в городе, указав, что за 30 с небольшим лет существования рынка "все вместе построили 100 млн кв. м примерно жилья".

Чем эта цифра знаменательна? Тем, что на начало 1992 года весь жилой фонд города Ленинграда составлял 100 млн кв. м. То есть получается, что мы построили ещё целый Ленинград за это время. Всеволод Глазунов, директор по маркетингу LEGENDA Intelligent Development

Участники круглого стола подчеркнули важность комплексного подхода, когда даже небольшие проекты должны учитывать развитие прилегающей территории. Так, директор проекта Группы RBI Павел Быков отметил, что "грамотная интеграция в существующую городскую среду стала обязательным условием для любой стройки".

Также застройщики отметили успехи программы комплексного развития территорий (КРТ) в Ленинградской области и вклад девелоперов в развитие социальной и медицинской инфраструктуры — в частности, в 2025 году в Петербурге сдали 21 объект здравоохранения.

Видео: портал "Строительный Петербург"