Петербуржцы стали чаще защищать прожиточный минимум от списаний по долгам

В Петербурге 25,5 тысячи должников сохранили часть доходов от взыскания.

В Петербурге с января по август 2026 года судебные приставы получили около 19,5 тысячи заявлений от граждан с неисполненными долговыми обязательствами о сохранении прожиточного минимума. Это примерно на 4 тысячи обращений больше, чем за аналогичный период прошлого года. Из поступивших заявлений удовлетворили около 9 тысяч, тогда как годом ранее положительное решение приняли почти по 6 тысячам обращений.

Всего с момента появления такой возможности в отношении 25,5 тысячи петербуржцев сохранили доходы на сумму более 7 млрд руб. Механизм позволяет должникам при взыскании задолженности оставлять денежные средства в размере прожиточного минимума, необходимого для их содержания и содержания находящихся на иждивении лиц.

Право на сохранение минимального дохода действует с 1 февраля 2022 года. Чтобы воспользоваться этой мерой, гражданин может подать заявление через электронный сервис на портале Госуслуг либо обратиться в районное подразделение судебных приставов лично или направить документы по почте. К заявлению необходимо приложить сведения о ежемесячном доходе и его источниках, паспортные и контактные данные, информацию о категории гражданина, номер исполнительного производства, а также реквизиты одного банковского счета, на котором должны сохраняться деньги в размере прожиточного минимума. Также требуется указать наименование и адрес банка.

Если в отношении одного человека ведется несколько исполнительных производств, заявление о сохранении прожиточного минимума необходимо подавать отдельно по каждому из них. Мера не применяется к должникам по исполнительным производствам о взыскании алиментов, возмещении вреда, причиненного здоровью, компенсации вреда в связи со смертью кормильца, а также возмещении ущерба, причиненного преступлением.

С 1 января 2027 года порядок перечисления этого поощрения передадут Социальному фонду России.

Фото: Piter.tv