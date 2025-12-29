Матери-героини автоматически получат с 1 января 2027 года по 1 млн рублей

Звание "Мать-героиня" присваивают женщинам, которые родили и воспитали 10 и более детей.

С 1 января 2027 года женщины, имеющие звания "Мать-героиня", смогут автоматически получать единовременную выплату в размере 1 млн рублей. Перечислять деньги будет Социальный фонд России, сообщил РИА Новости депутат Госдумы Владимир Исаков.

Соответствующий проект разработал Минтруд России. После присвоении звания информация должна автоматически поступать в систему, поэтому женщинам не нужно будет совершать дополнительные действия для подтверждения своего статуса, например, собирать документы.

Матери-героини в России с 1 января 2026 года пользуются дополнительными льготами. В их числе — внеочередное бесплатное медицинское обслуживание, обеспечение лекарствами и освобождение от оплаты услуг ЖКХ. Также им положено бесплатное профессиональное образование. Также законодательством предусмотрена ежемесячная выплаты в размере 72 403,79 рубля с ежегодной индексацией.

Ранее мы сообщали, что матерей-героинь Петербурга проактивно поддерживает СФР.

Фото: Magnific (носит иллюстративный характер)