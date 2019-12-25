Более 1300 призывников из Ленобласти начнут отправку на службу с 13 октября

С этого года на территории Ленинградского военного округа также организована подготовка специалистов по эксплуатации беспилотников, водолазов и стрелков-парашютистов совместно с ДОСААФ России за счет федерального бюджета.

Как пишут "Ведомости Северо-Запад", в Ленинградской области осенью на военную службу планируют направить более 1300 призывников. Военный комиссар региона полковник Александр Демин сообщил, что первая отправка со сборного пункта начнется 13 октября, а призывная кампания продлится до 31 декабря.

По словам Демина, к началу периода отправок в регионе уже призвали более 85% от установленного задания. Добиться таких показателей удалось в том числе благодаря автоматизации работы военкоматов: мероприятия проводятся с использованием реестра воинского учета, а повестки направляются как традиционным способом, так и в электронном виде через личные кабинеты граждан на "Госуслугах".

Одной из особенностей кампании этого года стала возможность проходить медицинское освидетельствование и профессиональный психологический отбор в течение всего года, что позволило равномерно распределить нагрузку на призывные пункты. С этого года на территории Ленинградского военного округа также организована подготовка специалистов по эксплуатации беспилотников, водолазов и стрелков-парашютистов совместно с ДОСААФ России за счет федерального бюджета.

Александр Демин подчеркнул, что призывников не будут привлекать к выполнению задач специальной военной операции. Около четверти призывников направят в учебные соединения, где в течение четырех месяцев они освоят военную технику, после чего продолжат службу с учетом полученных навыков. Для граждан, добившихся успехов в науке и спорте, предусмотрены места в 18 научных и шести спортивных ротах (одна из которых находится в Петербурге).

Стоит отметить, что весной из Ленинградской области в войска направили более 1500 человек, при этом задание по призыву и отправке граждан было выполнено в полном объеме. Срок службы по призыву составляет 12 месяцев, а отправка граждан проходит дважды в год – с 1 апреля по 15 июля и с 1 октября по 31 декабря.

Фото: Piter.TV