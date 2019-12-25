Шаг 1. Проведите аудит своих обязательств
Прежде чем приступать к погашению долгов, важно получить полную картину. Составьте единый список всех своих долгов и зафиксируйте по каждому ключевые параметры:
- остаток основного долга;
- размер ежемесячного платежа;
- процентную ставку;
- наличие беспроцентного периода (для кредитных карт).
Такой список поможет объективно оценить ситуацию и выбрать наиболее подходящую стратегию погашения.
Шаг 2. Выберите стратегию погашения
Есть два основных подхода — у них разные цели и логика.
Метод "лавины" — максимальная экономия на процентах.
Суть: все свободные средства идут на погашение долга с самой высокой процентной ставкой, по остальным кредитам вносятся только минимальные платежи. Когда самый "дорогой" долг закрыт, высвободившиеся деньги перенаправляют на следующий по величине ставки.
Пример: при наличии ипотеки под 6%, автокредита под 19% и задолженности по кредитке под 48% приоритет — кредитка, затем автокредит, по ипотеке достаточно вносить обязательные платежи.
Метод "снежного кома" — психологическая мотивация через быстрые победы.
Здесь приоритет отдаётся самому маленькому по сумме долгу — независимо от ставки. После его закрытия ежемесячный платёж добавляют к следующему небольшому кредиту.
Пример: если есть кредитка на 30 тыс. рублей, потребительский кредит на 150 тыс. и автокредит на 700 тыс., сначала закрывают кредитку, затем потребительский кредит, после — автокредит. Такой подход даёт видимый результат быстрее и поддерживает мотивацию, хотя с точки зрения переплаты он менее выгоден, чем "лавина".
Шаг 3. Добавьте небольшие регулярные платежи (принцип "снежинки")
Этот принцип хорошо дополняет любую из стратегий. Его идея — направлять на погашение долга любые небольшие поступления, не дожидаясь даты планового платежа. Это могут быть:
- кэшбэк;
- округление сдачи при покупках;
- доходы от подработок;
- средства от продажи ненужных вещей.
Даже суммы в 300-500 рублей помогают заметно снизить итоговую переплату по процентам.
Шаг 4. Оптимизируйте текущие расходы
Чтобы высвободить дополнительные средства на погашение долгов, имеет смысл временно пересмотреть повседневные траты:
- отказаться от импульсивных покупок;
- сократить необязательные расходы на развлечения;
- заранее спланировать бюджет на праздничные дни.
Шаг 5. Рассмотрите инструменты финансовой оптимизации
Если самостоятельно закрыть долги не получается, можно использовать специальные инструменты — например, рефинансирование. Оно позволяет объединить несколько кредитов и карт в один новый договор. Цели могут быть разными: получить более низкую процентную ставку или уменьшить ежемесячный платёж. В результате снижается финансовая нагрузка, а контроль за платежами становится проще за счет единой даты.
Фото: unsplash (Towfiqu barbhuiya)
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