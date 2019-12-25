В преддверии Нового года многие стремятся завершить важные дела и избавиться от лишних долгов — именно закрытие кредитов и карт нередко становится главным источником стресса в декабре. Эксперт финансового маркетплейса Сравни Евгения Веселова поделилась с Piter.tv проверенными способами, как оптимизировать долговую нагрузку и подойти к январю с более спокойным финансовым фоном.

Шаг 1. Проведите аудит своих обязательств

Прежде чем приступать к погашению долгов, важно получить полную картину. Составьте единый список всех своих долгов и зафиксируйте по каждому ключевые параметры:

остаток основного долга;

размер ежемесячного платежа;

процентную ставку;

наличие беспроцентного периода (для кредитных карт).

Такой список поможет объективно оценить ситуацию и выбрать наиболее подходящую стратегию погашения.

Шаг 2. Выберите стратегию погашения

Есть два основных подхода — у них разные цели и логика.

Метод "лавины" — максимальная экономия на процентах.

Суть: все свободные средства идут на погашение долга с самой высокой процентной ставкой, по остальным кредитам вносятся только минимальные платежи. Когда самый "дорогой" долг закрыт, высвободившиеся деньги перенаправляют на следующий по величине ставки.

Пример: при наличии ипотеки под 6%, автокредита под 19% и задолженности по кредитке под 48% приоритет — кредитка, затем автокредит, по ипотеке достаточно вносить обязательные платежи.

Метод "снежного кома" — психологическая мотивация через быстрые победы.

Здесь приоритет отдаётся самому маленькому по сумме долгу — независимо от ставки. После его закрытия ежемесячный платёж добавляют к следующему небольшому кредиту.

Пример: если есть кредитка на 30 тыс. рублей, потребительский кредит на 150 тыс. и автокредит на 700 тыс., сначала закрывают кредитку, затем потребительский кредит, после — автокредит. Такой подход даёт видимый результат быстрее и поддерживает мотивацию, хотя с точки зрения переплаты он менее выгоден, чем "лавина".

Шаг 3. Добавьте небольшие регулярные платежи (принцип "снежинки")

Этот принцип хорошо дополняет любую из стратегий. Его идея — направлять на погашение долга любые небольшие поступления, не дожидаясь даты планового платежа. Это могут быть:

кэшбэк;

округление сдачи при покупках;

доходы от подработок;

средства от продажи ненужных вещей.

Даже суммы в 300-500 рублей помогают заметно снизить итоговую переплату по процентам.

Шаг 4. Оптимизируйте текущие расходы

Чтобы высвободить дополнительные средства на погашение долгов, имеет смысл временно пересмотреть повседневные траты:

отказаться от импульсивных покупок;

сократить необязательные расходы на развлечения;

заранее спланировать бюджет на праздничные дни.

Шаг 5. Рассмотрите инструменты финансовой оптимизации

Если самостоятельно закрыть долги не получается, можно использовать специальные инструменты — например, рефинансирование. Оно позволяет объединить несколько кредитов и карт в один новый договор. Цели могут быть разными: получить более низкую процентную ставку или уменьшить ежемесячный платёж. В результате снижается финансовая нагрузка, а контроль за платежами становится проще за счет единой даты.

Фото: unsplash (Towfiqu barbhuiya)