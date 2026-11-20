Всего в лесах региона обитает 3269 бурых медведей.

Из‑за необычно тЕплой осени бурые медведи в Ленинградской области все еще не отправились в зимнюю спячку. Ситуация нетипичная для региона, ведь обычно первыми в берлоги уходят медведицы с детенышами, но они до сих пор остаются активными. Об этом свидетельствуют кадры, снятые в Кингисеппском районе.

Видеоловушка Катерины Сморговой зафиксировала медведицу с тремя медвежатами. На записи видно, что звери хорошо набрали вес — особенно заметно, как округлились бока у малышей. Медвежата родились в берлоге в январе, и сейчас им примерно 10 месяцев.

Как рассказал биолог Павел Глазков в своем канале "Каждой твари по паре", медведи уйдут в спячку, когда температура стабильно опустится ниже нуля. Желательно, чтобы к этому моменту уже лег снег, хотя это условие соблюдается не всегда. Всего в лесах Ленобласти обитает 3269 бурых медведей.

Ранее мы сообщали, что медведи стали чаще выходят к людям в Ленобласти. Власти получили от местных жителей 35 обращений.

Видео: MAX/ "Каждой твари по паре"