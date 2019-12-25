Росфинмониторинг получит доступ к данным переводов через СБП с 1 сентября: что изменится для граждан

Речь идет о данных, которые обрабатывает Национальная система платежных карт (НСПК).

С 1 сентября 2026 года Росфинмониторинг получит доступ к информации об операциях, которые проводятся через платежную систему "Мир", Систему быстрых платежей (СБП) и с использованием единого QR-кода. Соответствующие изменения закреплены в законе, который Владимир Путин подписал в декабре 2025 года.

Речь идет о данных, которые обрабатывает Национальная система платежных карт (НСПК). При этом конкретные сроки, способы предоставления информации, а также ее объем и состав будут определяться соглашением между Росфинмониторингом и НСПК, которое должно быть согласовано с Банком России.

Отдельно закон устанавливает, что НСПК не сможет разглашать факт передачи этих сведений Росфинмониторингу. Как объяснили эксперты в беседе с Piter.TV, это необходимо для того, чтобы участники потенциально подозрительных финансовых схем не могли заранее узнать о внимании со стороны финразведки и изменить свое поведение.

Зачем Росфинмониторингу нужен доступ к данным НСПК

По словам юриста по банкротству физических лиц компании "Финансово-правовой альянс", руководителя отдела сопровождения клиентов по кредитам и долгам Евгении Боднар, изменения позволят быстрее получать информацию о подозрительных операциях, минуя кредитные организации.

Эксперт уточнила, что глобально это должно улучшить механизмы борьбы с незаконными финансовыми операциями, снизить долю операций по отмыванию денег и повысить уровень доверия к российским транзакциям на мировом рынке.

Управляющий дополнительным офисом "Аэрокосмический" Санкт-Петербургского филиала ПАО "РосДорБанк" Владимир Торопов также связывает изменения с противодействием отмыванию доходов и финансированию терроризма.

Главная цель – усилить систему противодействия отмыванию доходов и финансированию терроризма, убрав "слепые зоны" в цепочке получения информации. Владимир Торопов, управляющий банком

По словам эксперта, раньше финразведка преимущественно работала через банки, не имея прямого канала к оператору платежной инфраструктуры, через который проходят миллионы транзакций. Прямой доступ к данным НСПК, считает Торопов, позволит быстрее видеть полную картину по переводам и платежам. Это особенно важно для выявления схем с дроблением сумм, обналичиванием, мис-кодингом и транзитом денег через множество счетов.

Какие данные сможет получать Росфинмониторинг

Точный состав информации должен быть определен соглашением между Росфинмониторингом и НСПК с обязательным согласованием с Банком России.

Евгения считает, что Росфинмониторинг вряд ли будет интересоваться всеми подряд операциями граждан через СБП, "Мир" или единый платежный код. По ее мнению, ведомству прежде всего важны операции, связанные с обналичиванием денег, сознательным дроблением платежей и другими подозрительными схемами. На них могут указывать, в частности, регулярность операций и определенный размер платежей.

Скорее всего, вопросы могут касаться размера, даты, времени, места совершения операции, категории контрагента по ней. Евгения Боднар, юрист по банкротству физических лиц

Владимир Торопов описывает потенциальный набор данных более подробно. По его словам, речь идет о технической информации, которую обрабатывает НСПК: сумме, дате и времени операции, идентификаторах участников, в том числе номерах счетов и карт, типе операции – переводе, оплате или возврате, – канале ее проведения ("Мир", СБП или единый QR-код) и связанных реквизитах.

Эксперт отметил, что такая передача информации не считается нарушением банковской и коммерческой тайны или законодательства о персональных данных. При этом сами сведения остаются закрытыми для посторонних и должны использоваться Росфинмониторингом в рамках его полномочий по противодействию отмыванию доходов и финансированию терроризма.

Нужно ли опасаться обычных переводов

Для большинства граждан, которые не занимаются незаконной финансовой деятельностью, существенных изменений не ожидается. Боднар считает, что рядовые пользователи вряд ли почувствуют на себе введение нового порядка. При этом она не исключает, что на первом этапе, пока будут настраиваться алгоритмы определения подозрительных операций, платежам может уделяться более пристальное внимание, а часть операций может блокироваться.

Для рядового человека, который не занимается незаконной финансовой деятельностью, вряд ли что-либо изменится. Евгения Боднар, юрист по банкротству физических лиц

Торопов также подчеркивает, что новые правила не означают автоматической проверки каждого платежа и не вводят для граждан новых обязанностей. В качестве примера эксперт приводит обычный перевод другу через СБП на 5 тыс. рублей. Такая операция, по его словам, будет проходить как обычно. Информация о ней может попасть в аналитические системы финразведки, однако это само по себе не означает индивидуальной проверки человека. Также это касается обычных покупок: оплата в супермаркете картой "Мир" на 1,2 тыс. рублей или платеж по единому QR-коду в кафе на 800 рублей не должны требовать от клиента каких-либо дополнительных действий.

Для законопослушных клиентов практически ничего не меняется: не вводится автоматическая "проверка каждой операции" и не появляются новые обязанности у пользователей. Владимир Торопов, управляющий банком

Станет ли больше блокировок

По мнению экспертов, рассчитывать на массовые блокировки обычных переводов из-за самого вступления закона в силу не стоит. Торопов обращает внимание на то, что новые нормы не дают Росфинмониторингу права самостоятельно блокировать переводы. Поэтому сам по себе доступ к данным НСПК не должен приводить к автоматическим ограничениям для граждан.

При этом более полная и оперативная аналитика потенциально может привести к большему числу срабатываний антифрод-систем и внутренних запросов банков в рамках процедур противодействия отмыванию доходов и финансированию терроризма. Эксперт не исключает и ложных срабатываний по подозрительным операциям.

На практике это может выражаться в дополнительных звонках или сообщениях от банка, если клиент демонстрирует нетипичное для него поведение: например, совершает серию быстрых переводов на разные счета, проводит операции на крупные суммы или начинает переводить деньги новым контрагентам. При этом речь, по мнению эксперта, не идет о массовых ограничениях обычных платежей.

Боднар также считает, что массовые блокировки рутинных операций маловероятны. Если же счет добросовестного гражданина все-таки будет заблокирован, он, как правило, сможет подтвердить легальность операции документами. В качестве примера юрист приводит ситуацию, когда человек собирает с коллег деньги на крупный подарок к юбилею. В таком случае подтвердить законность операции могут, например, чек на покупку подарка и фотографии с его вручения.

Почему НСПК не сможет сообщать о передаче данных

Отдельный вопрос касается запрета НСПК разглашать сам факт передачи информации Росфинмониторингу.

Боднар объясняет эту норму необходимостью сохранить эффект неожиданности для тех, кто может использовать финансовую систему в преступных целях. Если человек узнает о том, что контролирующий орган заинтересовался его операциями, он может попытаться свернуть деятельность или уничтожить следы.

Логично, ведь если тот, кого проверяют, узнает об интересе контролирующего органа, то сможет быстро свернуть свою преступную активность и замести следы. Привлечь его к ответственности и восстановить правопорядок станет сложнее. Поэтому нужен эффект неожиданности. Евгения Боднар, юрист по банкротству физических лиц

Торопов также считает, что запрет связан с эффективностью расследований. НСПК не должна информировать клиентов или третьих лиц о том, что конкретные сведения были направлены в финразведку. Порядок и сроки обмена информацией будут определяться соглашением между Росфинмониторингом и НСПК, согласованным с Банком России.

На практике, отмечает эксперт, это означает, что человек не получит уведомление от НСПК о том, что конкретный его перевод оказался в распоряжении Росфинмониторинга. Например, если гражданин переведет подрядчику 50 тыс. рублей через СБП или оплатит покупку на 20 тыс. рублей по QR-коду, он не узнает от НСПК о возможной передаче информации.

Таким образом, сам по себе новый порядок не означает, что с 1 сентября Росфинмониторинг начнет вручную проверять каждый перевод граждан. Для обычного пользователя механизм совершения платежей и переводов не меняется. Основное изменение заключается в расширении возможностей финразведки по получению и анализу платежной информации, которая может использоваться для выявления подозрительных финансовых схем.

Фото: Piter.TV