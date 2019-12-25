Старший врач скорой помощи спас зацепера, которого ударило током на крыше электрички на станции Варшавская

Пока очевидцы вызывали экстренные службы, врач спустился к пострадавшему.

На станции Варшавская произошел несчастный случай с зацепером. Молодого человека, расположившегося на крыше движущейся электрички, ударило током, после чего его отбросило в канаву у путей. Поезд был экстренно остановлен.

Как рассказали в пресс-службе ГБУЗ ЛО "Станция скорой медицинской помощи", в момент происшествия на месте оказался старший врач Гатчинской подстанции скорой помощи Александр Шамехин, который ехал на работу из Петербурга.

Пока очевидцы вызывали экстренные службы, врач спустился к пострадавшему. Он оценил состояние мужчины, восстановил проходимость дыхательных путей и очистил ротовую полость от воды и грязи. Мужчина был жив. Врач передал его своим коллегам, уточнили в ведомстве.

В настоящее время состояние пострадавшего оценивается как тяжелое. За его жизнь борются медики противошокового отделения Гатчинской клинической межрайонной больницы.

На КАД фура насмерть сбила женщину у стоявших в пробке машин: проводится проверка.

Фото: Piter.TV (носит иллюстративный характер)