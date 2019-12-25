Военкор оценил планы Киева по защите последнего оплота ВСУ на Донбассе.

Предстоящие бои за Славянско-Краматорскую агломерацию станут дя Вооруженных сил России самыми тяжелыми из всех, что происходили в зоне специальной военной операции (СВО) до этого момента. Соответствующее заявление журналистам информационного агентства "ТАСС" сделал российский военкор Евгений Поддубный. Журналист заметил, что укрепленный район киевского режима на данном участке остается последним оплотом ВСУ на Донбассе. В результате местное командование не будет жалеть ни ресурсов, ни личного состава в сражениях. Эксперт добавил, что для властей с Банковой улицы удержание последних остатков Донбасса остается не только военной, но также и политической задачей.

Сейчас идет битва за север Донбасса, и переоценить ее сложно, потому что, как мне кажется, это будет самая тяжелая битва за Донбасс из всех, что мы прошли. Противник будет всеми силами цепляться за остатки Донецкой Народной Республики, которую войска неприятеля до сих пор оккупируют. Евгений Поддубный, военкор

Поддубный: Путин спас Россию от катастрофы и развала.

Фото: Telegram / ТАСС