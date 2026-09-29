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Нетрезвый подросток без прав устроил ДТП на машине дедушки в Ульяновке

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Юноша вел себя агрессивно, а ключи от авто он выбросил в кусты.

Росгвардейцы Тосненского района задержали нетрезвого водителя без прав, который устроил аварию на автомобиле своего дедушки. 

По данным ГУ Росгвардии по Петербургу и Ленинградской области, вечером 26 сентября сотрудники вневедомственной охраны заметили в поселке Ульяновка машину ВАЗ, оказавшуюся в кювете. Из салона выбрался молодой человек со следами крови. Выяснилось, что 17-летний подросток взял транспортное средство у родственника и угнал его, находясь в состоянии алкогольного опьянения. На место ДТП вызывали медиков скорой медицинской помощи. 

Юноша вел себя агрессивно, а ключи от авто он выбросил в кусты. Поскольку парень избежал серьезных травм, были применены наручники. Нарушителя передали полицейским. В отделе установили, что водитель уже находится под административным надзором, и на него закреплен радиоэлектронный браслет системы мониторинга подконтрольных лиц.

Ранее на Piter.TV: смертельная авария на КАД Петербурга, в которой погибла женщина, попала на камеры. 

Видео, фото: пресс-служба Росгвардии 

Теги: дтп, ленобласть
Категории: Новости Ленинградской области, Новости СПб, ДТП, Происшествия, Лента новостей,

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