Нетрезвый подросток без прав устроил ДТП на машине дедушки в Ульяновке

Юноша вел себя агрессивно, а ключи от авто он выбросил в кусты.

Росгвардейцы Тосненского района задержали нетрезвого водителя без прав, который устроил аварию на автомобиле своего дедушки.

По данным ГУ Росгвардии по Петербургу и Ленинградской области, вечером 26 сентября сотрудники вневедомственной охраны заметили в поселке Ульяновка машину ВАЗ, оказавшуюся в кювете. Из салона выбрался молодой человек со следами крови. Выяснилось, что 17-летний подросток взял транспортное средство у родственника и угнал его, находясь в состоянии алкогольного опьянения. На место ДТП вызывали медиков скорой медицинской помощи.

Юноша вел себя агрессивно, а ключи от авто он выбросил в кусты. Поскольку парень избежал серьезных травм, были применены наручники. Нарушителя передали полицейским. В отделе установили, что водитель уже находится под административным надзором, и на него закреплен радиоэлектронный браслет системы мониторинга подконтрольных лиц.

Ранее на Piter.TV: смертельная авария на КАД Петербурга, в которой погибла женщина, попала на камеры.

Видео, фото: пресс-служба Росгвардии