В Пушкинском районе Петербурга обновят 3,5 километра теплосетей

Общая протяженность обновляемого участка составит около 3500 метров.

В кварталах вдоль Пушкинской и Первомайской улиц в Пушкинском районе Петербурга стартовала комплексная модернизация системы теплоснабжения. Об этом сообщили в пресс-службе Комитета по энергетике и инженерному обеспечению.

Специалисты АО "ТЭК СПб" приступили к монтажу временной схемы, необходимой для бесперебойной подачи ресурса во время работ. Из запланированных 2680 метров временных труб уже смонтировано более половины – 1720 метров. После завершения этого этапа рабочие приступят к обновлению постоянной сети. Общая протяженность обновляемого участка составит около 3500 метров.

Ключевым этапом модернизации станет замена сетей на территориях социальных объектов: Детской городской поликлиники №49, детского сада №39 Пушкинского района и Санкт-Петербургского государственного аграрного университета. Реализация проекта повысит эффективность и качество теплоснабжения 22 зданий, в том числе 16 жилых домов.

От реконструируемых участков зависит комфорт 8000 жителей. Завершить реконструкцию с восстановлением нарушенного благоустройства планируется не позднее ноября 2028 года. Масштабные работы в районе на этом не заканчиваются. В настоящее время "ТЭК СПб" ведет строительно-монтажные работы по замене более 38 тысяч метров сетей по девяти адресам, а еще свыше 110 тысяч метров трубопроводов на 33 объектах находятся на этапе проектирования.

Ранее мы сообщили о том, что ученые СПбПУ создали систему на базе ИИ для управления ТЭЦ.

Фото: Пресс-служба Комитета по энергетике и инженерному обеспечению Петербурга