Как разделить рассрочку при разводе: ключевые нюансы от юриста

Договорные обязательства перед продавцом сохраняются и после прекращения брака.

При разводе нельзя разделить рассрочку между бывшими супругами. Нужно учитывать, кому после раздела имущества достанется приобретенная вещь, сообщила 360.ru кандидат юридических наук, старший преподаватель юридического факультета Финансового университета при правительстве Марина Пронина.

Выплаты, которые совершены в браке, останутся общими, а далее платежи будет осуществлять тот, у кого вещь останется. Марина Пронина, юрист

Например, если телевизор или холодильник приобрели в браке, а договор купли-продажи оформлял на себя кто-то из супругов. А после развода эта техника осталась у другого, то дальнейшие платежи должен вносить тот, кто фактически ею пользуется.

При этом, по словам Прониной, договорные обязательства перед продавцом сохранятся и после развода. Их необходимо исполнять независимо от того, продолжается брак или уже расторгнут.

Ранее петербурженки рассказали, что шансы удачно вступить в брак после 35 лет практически равны нулю.

Фото: Magnific (носит иллюстративный характер)