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Смертельная авария на КАД Петербурга, в которой погибла женщина, попала на камеры

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Полицейские задержали водителя грузового тягача.

По факту смертельной аварии на Кольцевой автодороге возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 264 УК РФ, рассказали в ГУ МВД России по Петербургу и Ленинградской области. 

Напомним, накануне на 99-м километре трассы в Ломоносовском районе 46-летний водитель грузового тягача DAF с полуприцепом совершил наезд на три автомобиля. Машины стояли в средней полосе из-за ранее произошедшего ДТП. 

В результате от тяжелых повреждений скончалась 62-летняя женщина, которая вышла из своей легковушки. Еще двух человек доставили в медицинское учреждение. 

Полицейские задержали водителя грузового тягача, проверочные мероприятия продолжаются. 

Ранее на Piter.TV: на трассе "Петербург — Ручьи" молодой водитель BMW врезался в дерево. Травмы получила 17-летняя пассажирка, находившаяся спереди.

Видео: пресс-служба МВД России 

Теги: дтп, кад
Категории: Новости Ленинградской области, Новости СПб, ДТП, Происшествия, Лента новостей,

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