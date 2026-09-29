Смертельная авария на КАД Петербурга, в которой погибла женщина, попала на камеры

Полицейские задержали водителя грузового тягача.

По факту смертельной аварии на Кольцевой автодороге возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 264 УК РФ, рассказали в ГУ МВД России по Петербургу и Ленинградской области.

Напомним, накануне на 99-м километре трассы в Ломоносовском районе 46-летний водитель грузового тягача DAF с полуприцепом совершил наезд на три автомобиля. Машины стояли в средней полосе из-за ранее произошедшего ДТП.

В результате от тяжелых повреждений скончалась 62-летняя женщина, которая вышла из своей легковушки. Еще двух человек доставили в медицинское учреждение.

Полицейские задержали водителя грузового тягача, проверочные мероприятия продолжаются.

Ранее на Piter.TV: на трассе "Петербург — Ручьи" молодой водитель BMW врезался в дерево. Травмы получила 17-летняя пассажирка, находившаяся спереди.

Видео: пресс-служба МВД России