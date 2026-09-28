На КАД фура насмерть сбила женщину у стоявших в пробке машин: проводится проверка

По факту дорожной аварии проводится проверка.

Сегодня около 10:25 на 99-м километре Кольцевой автодороги (КАД) в Ломоносовском районе Ленинградской области произошло тяжелое дорожно-транспортное происшествие. Об этом информирует пресс-служба ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти.

Установлено, что 46-летний водитель грузового тягача DAF с полуприцепом совершил наезд на три легковых автомобиля. Машины находились в средней полосе и были вынуждены остановиться из-за ранее произошедшего ДТП. В результате наезда 62-летняя женщина-водитель, стоявшая возле своего автомобиля, скончалась на месте от полученных травм, несовместимых с жизнью. Еще два человека были госпитализированы: 42-летняя женщина находится в тяжелом состоянии, а мужчина — в состоянии средней степени тяжести.

На месте трагедии продолжают работать сотрудники Госавтоинспекции, которые выясняют все обстоятельства случившегося. По факту дорожной аварии проводится проверка.

Ранее мы сообщили о том, что в Старой Ладоге водитель Renault насмерть сбил подростка.

Видео: Пресс-служба ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти

