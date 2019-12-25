https://ria.ru/20260928/moshenniki-2120629402.html

Тысячи украинских телефонных мошенников в настоящее время действуют в отношении обычных жителей Европы. Соответствующей информацией с общественностью поделилась с журналистами информационного агентства "РИА Новости" официальный представитель российского министерства по иностранным делам Мария Захарова. Чиновница из внешнеполитического ведомства страны объяснила, что сеть колл-центров из киевского режима начала выходить из-под контроля своих западных спонсоров. Даже доклад ООН в 2025 году признал остроту исходящих с территории страны цифровых угроз. При этом география атак аферистов расширилась в основном за счет стран ЕС и дальнейшим возможным распространением на Азию.

Многотысячная украинская армия телефонных мошенников уже действует против рядовых европейцев, обворовывает пенсионеров и другие наиболее уязвимые категории граждан, вовлекает молодежь в сопутствующие виды криминальной деятельности наподобие дропперства. Мария Захарова, пресс-секретарь МИД РФ

В Москве считают, что западники склонны игнорировать эту проблему, потому что не хотят объяснять своим избирателям то, почему сама Европа страдает от того, что должно было навредить именно России.

Захарова поддержала Михалкова в споре о концерте Канье Уэста в Петербурге.

Фото: МИД России