В МВД рассказали, как мошенники используют данные о месте работы и номер СНИЛС

Аферисты научились подбирать личные данные россиян таким образом, чтобы жертвы обмана больше верили в легенду.

На российской территории мошенники активно используют данные о месте работы предполагаемой жертвы обмана в криминальных схемах с поддельными чатами, а номер СНИЛС гражданина используется аферистами для сообщения о "компрометации учетных записей". Такими сведениями с журналистами информационного агентства "ТАСС" поделились представители правоохранительных органов страны в ответ на официальный запрос СМИ. В полиции подчеркнули, что даже те данные, которые на первый взгляд кажутся безобидными, в реальности могут быть использованы злоумышленниками для формирования цифрового портрета своей жертвы. Также на их основе будет готовиться адресная атака на конкретного человека.

Данные о месте работы активно используются в сценариях с поддельными рабочими чатами, а номер СНИЛС может стать поводом, чтобы сообщить жертве о "компрометации учетных записей" и запустить классическую схему с "переводами средств террористам", мнимыми проверками правоохранителей и требованиями предать наличные денежные средства курьерам "для декларации. пресс-центр МВД РФ

МВД: мошенники ищут в социальных сетях жертв фотографии покупок и геопозиции.

Фото: Piter.tv